Netflix sieht sich in Italien mit Gegenwind konfrontiert, da Gericht die Preiserhöhungen für rechtswidrig erklärt

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Viele Abonnenten in Italien erhalten nun eine erhebliche Rückerstattung von Netflix. Ein Gericht hat entschieden, dass mehrere der Preiserhöhungen des Unternehmens zwischen 2017 und 2024 illegal waren. Dies könnte zu Rückerstattungen von bis zu 500 Euro pro Nutzer führen.

Der Grund? Netflix gilt als Preiserhöhung, ohne in seinen Nutzungsbedingungen klar zu erklären, warum. Und das ist nach dem italienischen Verbraucherrecht ein absolutes No-Go. Das Gericht argumentiert, dass die Bedingungen Netflix freie Hand gaben, Preise ohne Transparenz zu ändern, was daher als direkt unfair gilt.

"Für den Prämienplan belaufen sich die unrechtmäßigen Erhöhungen in den Jahren 2017, 2019, 2021 und 2024 derzeit auf insgesamt 8 € pro Monat, während beim Standardplan die Erhöhungen derzeit insgesamt 4 € pro Monat betragen. Ein Premium-Kunde, der Netflix von 2017 bis heute durchgehend bezahlt hat, hat Anspruch auf eine Rückerstattung von etwa 500 €, während ein Standardkunde Anspruch auf eine Rückerstattung von etwa 250 Euro hat. Die unerlaubten Erhöhungen betreffen auch den Grundplan, der im Oktober 2024 um 2 Euro gesteigert wurde."

Das Ergebnis ist, dass langjährige Abonnenten, insbesondere solche im Premium-Segment, sich auf eine Rückerstattung von bis zu 500 Euro freuen können. Und damit hört es nicht auf, denn auch Netflix muss seine aktuellen Preise senken. Der Streaming-Riese ist darüber nicht gerade begeistert und hat bereits Pläne angekündigt, gegen die Entscheidung Berufung einzulegen.

Ähnliche Rechtsstreitigkeiten haben sich auch in anderen europäischen Ländern entwickelt, sodass dies der Beginn von etwas Größerem und eine Dominoeffekt für die gesamte Streaming-Branche sein könnte.

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