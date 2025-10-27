Netflix setzt seine Liebe zu Squid Game-ähnlichen Shows mit Last Samurai Standing fort

Geld bringt Menschen dazu, die dümmsten Dinge zu tun. Das ist die Idee, in die Netflix im Moment verliebt zu sein scheint, nachdem es mit Squid Game, Squid Game: The Challenge, einen massiven Erfolg hatte und hoffentlich das Gleiche mit der kommenden US-Version von Squid Game tun wird. In der Zwischenzeit experimentiert der Streamer mit anderen Stilen mörderischer Spiele, da er jetzt mit Last Samurai Standing auf das Japan der Meiji-Ära blickt.

In gewisser Weise ist dies viel mehr Samurai The Running Man oder Samurai Battle Royale als Samurai Squid Game. 292 Samurai werden zum Tenryuji-Tempel in Kyoto gebracht, wo ihnen mitgeteilt wird, dass sie einen riesigen Geldpreis gewinnen können. "Wo ist der Haken?", fragen die Samurai, als sie sich dem Tenryuji-Tempel nähern. Als ob es etwas anderes hätte sein können, ist der Haken, dass sie sich gegenseitig umbringen müssen.

Sie sind alle mit Holzschildern ausgestattet, die einem Punkt entsprechen. Der Samurai mit den meisten Marken wird bei seiner Rückkehr nach Tokio zum Sieger gekürt und erhält genug Geld, um seine Familien zu retten, ein Leben in Reichtum zu führen oder zu tun, was auch immer er tun möchte.

Last Samurai Standing feiert am 13. November Premiere.