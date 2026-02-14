Netflix setzt die Fortsetzung Under Paris fort und sichert sich einen Regisseur für den Hai-Horror-Nachfolger

HQ

Als Under Paris 2024 auf Netflix erschien, wurde es ein großer Erfolg, so sehr, dass der Streaming-Riese bald eine Fortsetzung genehmigte und begann, dieses Horror-Konzept auszubauen. Es ist schon eine ganze Weile her mit wenig Informationen in dieser Hinsicht, aber endlich scheint sich alles zu bewegen, da ein Regisseur für das Projekt verpflichtet wurde.

Laut The Hollywood Reporter ist der Regisseur von The Hills Have Eyes, Piranha 3D, Crawl, Horns und einer Reihe weiterer mittelgroßer Horrorprojekte, Alexandre Aja, dem Projekt beigetreten, um die Arbeit an der Fortsetzung zu übernehmen. Es ist eine passende Unterschrift, da der Film ein französisches Projekt ist, das in Frankreich als Sous la Seine bekannt ist, und nun wird diese Fortsetzung, deren offizieller Titel wir noch nicht kennen, wieder unter der kreativen Leitung eines französischen Regisseurs stehen (Under Paris wurde vom französischen Xavier Gens inszeniert, der für diesen Nachfolger nicht zurückkehrt).

Über die Prämisse dieser Fortsetzung wissen wir noch nicht viel, aber es heißt, dass Bérénice Bojo in der Hauptrolle einer Meeresbiologin zurückkehren wird, die einen mutierten Hai überwinden muss, der sich an Süßwasser angepasst hat und nun die Bewohner der französischen Hauptstadt jagt.

