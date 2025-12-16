Netflix setzt Boots nach einer Staffel ab

HQ

Netflix hat die Coming-of-Age-Dramaserie Boots nach nur einer Staffel abgesetzt. Die Serie startete erstmals am 9. Oktober, und obwohl wir nicht wissen, wie viele Staffeln sie ursprünglich hätte laufen können, wird die Geschichte von Cameron Cope und den anderen Marine-Rekruten so bald nicht weiterentwickelt werden.

Die Serie basiert auf Greg Cope Whites The Pink Marine und zeigt Miles Heizer als Cameron Cope, einen Teenager, der in den 90er Jahren seine Homosexualität geheim hält und sich dem US Marine Corps anschließt. Er wird von seinem besten Freund Ray, gespielt von Liam Oh, begleitet, und das Duo lernt durch die Prüfungen und Schwierigkeiten des Bootcamps eine Bindung zu anderen Rekruten auf.

Laut Variety wurde kein offizieller Grund für die Absetzung der Serie genannt, aber wie wir wissen, setzt Netflix ganz auf Zuschauerzahlen - es ist möglich, dass Boots einfach nicht in die Auswahl gekommen ist.