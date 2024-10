Netflix schließt AAA-Studio in Kalifornien nach nur zwei Jahren

HQ

In den vergangenen Jahren hat Netflix stark betont, dass es in die Gaming-Branche einsteigen möchte. Mit der Zeit haben wir festgestellt, dass immer mehr Spiele über den Dienst verfügbar sind. Dennoch fehlt bisher ein großer Hit mit hohem Budget von Netflix selbst, der möglicherweise von einem Studio namens Team Blue hätte entwickelt werden können.

Laut Game File wurde Team Blue bereits im Jahr 2022 mit der Idee gegründet, AAA-Gaming-Erlebnisse für Netflix zu schaffen. Nach nur zwei Jahren wurde jedoch berichtet, dass das Studio geschlossen wurde.

Wenn man bedenkt, wie lange es heutzutage dauert, Spiele zu entwickeln, sind zwei Jahre nicht wirklich genug Zeit für das Studio, um etwas zusammenzubringen und zu präsentieren. Veteranen aus großen Franchises wie Halo, God of War und Overwatch arbeiteten bei Team Blue, was einen am Kopf kratzen lässt, wenn man daran denkt, wie das Studio so früh geschlossen werden konnte.