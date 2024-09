Netflix scheint Rian Johnson einen Blankoscheck ausgestellt zu haben: Das Budget von Knives Out 3 soll 210 Millionen US-Dollar betragen

HQ

Der erste FilmKnives Out war ein großer Erfolg, sowohl bei den Kritikern als auch kommerziell, wobei letzterer sicherlich zum Teil auf sein "billiges" Budget von "nur" rund 40 Millionen Dollar zurückzuführen ist. Das mag nach viel Geld klingen, aber wenn der Film eine gestapelte Besetzung zusammenbringt, darunter Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis und mehr, klingen 40 Millionen Dollar nach einem kleinen Schnäppchen.

Der kommende dritte Film der Reihe, Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery ist ein ganz anderes Biest. Laut dem normalerweise vertrauenswürdigen Insider TheInSneider hat dieser Film ein Monsterbudget von 210 Millionen Dollar eingespielt. Das ist ein ähnliches Budget wie das, was Marvel und andere Tentpole-Actionfilme oft einspielen, wobei viele von ihnen als zu teuer angesehen werden, um sie überhaupt zu machen.

Es ist unklar, wie der Film ein so monumentales Budget eingespielt hat, denn obwohl er auch eine beeindruckende Besetzung aufweist, mit Craig, der zurückkehrt und von Jeremy Renner, Josh Brolin, Glenn Close, Cailee Spaeny, Andrew Scott, Kerry Washington und anderen unterstützt wird, sollten diese Darsteller den Budgetballon nicht auf diese Weise sehen.

Zugegeben, da Knives Out 3 im Jahr 2025 zu Netflix kommen wird, wird es wahrscheinlich nicht das Marketingbudget eines Kinofilms anhäufen, was tendenziell das Produktionsbudget widerspiegelt, was bedeutet, dass ein Kinofilm, um die Gewinnschwelle zu erreichen, seine Produktionskosten mindestens verdoppeln muss. Davon abgesehen muss Knives Out 3 zweifellos ein ungezügelter Erfolg werden, um sein lächerliches Budget rechtfertigen zu können.