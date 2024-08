Netflix schaltet alles ab Army of the Dead

Wer sich über Zack Snyders Pech freuen möchte, könnte die heutige Ankündigung, dass Netflix alle Army of the Dead (einschließlich des geplanten zweiten Films) abschaltet, natürlich zum Anlass nehmen, darauf hinzuweisen, wie der Regisseur zwei ambitioniert gestaltete Filmuniversen scheitern ließ (das erste war natürlich das Snyderverse bei DC).

Dies, während der Rest von uns feststellt, dass Rebel Moon ein solcher "Erfolg" für Netflix/Snyder war, dass sie sich gemeinsam darauf konzentrieren, sich auf mehr davon zu konzentrieren - und auf nichts anderes. Wie auch immer man es dreht und wendet, Army of the Dead ist fertig und (laut The Wrap) betrifft das alles, Comics, Spin-offs, Prologe, Fortsetzungen, Spin-offs - alles.

"Netflix hat still und leise alle zukünftigen Projekte innerhalb der Army of the Dead -Franchise abgesagt und damit die Serie als Ganzes effektiv auf Eis gelegt. Dazu gehören ein animiertes Spin-off Army of the Dead: Lost Vegas sowie ein geplantes Film-Spin-off mit dem Titel Planet of the Dead. Trotz der vielen groß angelegten Pläne für die weitere Expansion des Franchise scheint es, dass der Streaming-Dienst nicht mehr für das Horror-Universum produzieren wird."