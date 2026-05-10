Netflix s Narnia: The Magician's Nephew behauptet, bisher der teuerste Film des Streamers zu sein

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Netflix scheint wirklich voll und ganz auf Narnia zu setzen. Der Streamer hat nicht nur eine sehr beliebte Regisseurin, Greta Gerwig, bekommen, sondern auch die Besetzung und die weitreichenden Pläne für die größere Serie scheinen so umfangreich zu sein, dass Narnia und Netflix für das nächste Jahrzehnt oder länger zwei Vögel einer Feder sein könnten.

Aber es scheint einen Haken zu geben, denn der erste Film dieser größeren Reihe, Narnia: The Magician's Nephew, der im Februar 2027 Premiere feiern wird, könnte ein äußerst teures Geschäft werden. In einer aktuellen Folge von The Town mit Matthew Belloni erwähnte der Hollywood-Insider, dass der Narnia-Film der teuerste Netflix-Film bis heute sein könnte.

"Ich habe gehört, es wird der teuerste Film, den Netflix je gemacht hat. Wenn nicht der meiste, mit Entschuldigung an die Brüder Russo hier, aber es wird einer der teuersten Filme sein, die Netflix je gemacht hat."

Zur Orientierung bezüglich des Budgets, das dieser Film nutzen könnte, war der bisher angeblich teuerste Netflix-Film The Russo Brothers' The Electric State, wobei der Film von Chris Pratt und Millie Bobby Brown angeblich 320 Millionen Dollar für den Streamer gekostet hat. Wenn Narnia versucht, ein ähnliches Budget zu erreichen oder zu übertreffen, wird es als einer der teuersten Filme aller Zeiten in die Geschichte eingehen, irgendwo im Vergleich zu Marvel-Studios-Epen wie Avengers: Infinity War und sogar den Avatar-Fortsetzungen.