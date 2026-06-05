Netflix s Devil May Cry wurde für eine dritte Staffel genehmigt, die die letzte sein wird

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Wenn Ihnen die kürzliche zweite Staffel von Devil May Cry auf Netflix gefallen hat, haben wir einige gute Nachrichten zu teilen. Der Streaming-Riese hat offiziell eine weitere Staffel für die Serie genehmigt, ein dritter Teil, der zugleich das letzte Kapitel der größeren Geschichte sein wird.

In einem von Showrunner Adi Shankar verfassten Brief wird erwähnt, dass dies immer der Plan war, eine "Filmtrilogie als Fernsehserie getarnt" zu liefern. Shankar merkt außerdem an, dass die drei Staffeln die "Force Edge Saga" bilden werden und dass sie letztlich ein Wortspiel auf Dantes Göttliche Komödie ist, da die erste Staffel als Inferno gilt. der zweite als Purgatorio, der dritte als Paradiso bekannt.

Es gibt noch kein festes Datum, wann Devil May Cry zu Netflix zurückkehren wird, aber seit 2025 wurde uns eine Staffel pro Jahr verwöhnt, sodass vielleicht eine Premiere Anfang bis Mitte 2027 geplant ist.

Freust du dich auf mehr Devil May Cry ? Falls Sie die Episoden noch nicht gesehen haben, lesen Sie unbedingt unsere Rezension zu Staffel 2 hier.