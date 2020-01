Netflix produziert Live-Action-Adaption von One Piece in Absprache mit Eiichiro Oda

Netflix arbeitet nach eigenen Angaben an einer Live-Action-Version des beliebten Manga/Anime One Piece. Ein Sprecher der Streaming-Plattform gab gestern bekannt, dass das Filmproduktionsstudio Tomorrow Studios und Shueisha, die Herausgeber des Manga, eine Kooperation eingegangen sind. Der Schöpfer des langjährigen Ausgangsmaterials, Eiichiro Oda, ist ebenfalls an dem Projekt beteiligt. Netflix bestätigt, dass die erste Staffel der Serie zehn Folgen enthalten werde. Derzeit ist die Besetzung jedoch noch unbekannt, auch das Datum kennen wir noch nicht.