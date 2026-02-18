Netflix produziert einen Ticket to Ride-Film

Eines der wichtigsten Brettspiele aller Zeiten, und ein Titel, der oft als Tor zu komplexeren Brettspielen gilt, ist das klassische Ticket to Ride. Es wurde 2004 veröffentlicht und löste eine Art Brettspielrevolution aus.

Seit dem Release des Originalspiels, bei dem wir Eisenbahnen in den USA bauen mussten, wurden unzählige andere Editionen veröffentlicht, die auf Kontinenten, Regionen, Ländern und Städten auf der ganzen Welt basieren. Es wurde auch mehrfach digital veröffentlicht, und seit einigen Jahren gibt es sogar ein hochgelobtes Legacy-Spiel, das ein etwas komplexeres und kohärenteres Setup ist, bei dem jede Runde mit der vorherigen verbunden ist und sich langsam, aber sicher entfaltet.

Jetzt scheint das Brettspiel bereit für den nächsten Schritt zu sein. Deadline berichtet, dass Netflix die Rechte an Ticket to Ride erworben hat und die Idee nun ist, daraus einen Film zu machen. Das Projekt ist so weit fortgeschritten, dass Ben Mekler und Chris Amick (bekannt unter anderem für die Kung Fu Panda-Reihe) das Drehbuch schreiben werden, während der Schöpfer des Spiels, Alan R. Moon, als ausführender Produzent fungieren wird.

Der Film ist wahrscheinlich noch einige Jahre von seiner Premiere entfernt, aber wir werden zweifellos einen Grund haben, zum Projekt zurückzukehren, wenn wir mehr über die Geschichte, die Schauspieler und in welchem Teil der Welt die Eisenbahn gebaut werden soll, erfahren.