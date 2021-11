Netflix produziert einen animierten Gorillaz-Film

HQ

Die Band Gorillaz arbeitet laut Damon Albarn, dem Frontmann und Sänger der Gruppe, mit Netflix zusammen an einem Animationsfilm. Auf Apple Music teilte der Musiker mit, dass sich der Film derzeit in der Schreibphase befindet: "Wir machen mit Netflix einen Gorillaz-Film in Spielfilmlänge", sagte Albarn. "Wir haben heute Nachmittag eine Schreibsitzung in Malibu."

Die Band sucht seit Jahren nach der Gelegenheit, das eigene Portfolio in einem Film oder einer TV-Serie unterzubringen, die ihre animierten Abbilder nutzt. Da das Drehbuch dieses Projekts noch nicht vervollständigt zu sein scheint, müssen wir wahrscheinlich noch eine Weile darauf warten.