Netflix probiert günstigere Abonnementmodelle für Account-Teiler aus

Netflix möchte Kunden, die ihren Netflix-Account mit mehreren Haushalten teilen, in Zukunft die Option bieten, die Anzahl der aktiven Konten, die auf das Angebot des Streaming-Anbieters zugreifen dürfen, zu einem im Vergleich für Neukunden reduzierten Preis zu erhöhen. Die Funktion wird vorerst in Chile, Costa Rica und Peru getestet und sie erlaubt das Hinzufügen neuer Nutzer für jeweils umgerechnet ca. 2,50 Euro. Diese weiteren Benutzer können eigene Programmlisten erstellen, auf ihren Anzeigeverlauf zugreifen und sie erhalten personalisierte Empfehlungen. Der Anbieter arbeitet derzeit daran, diese Optionen auch in weiteren Ländern zur Verfügung zu stellen.