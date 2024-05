Netflix präsentiert ersten offiziellen Blick auf Liam Hemsworths Geralt von Riva

HQ

Wir haben ein paar Einblicke in Liam Hemsworths Version von Geralt of Rivia für die kommenden letzten paar Staffeln der Netflix-Adaption der beliebten Fantasy-Romane The Witcher gesehen, aber das waren Leaks vom Set und sie haben nie wirklich einen so großartigen Blick auf die neu besetzte Figur geworfen. Jetzt haben wir einen offiziellen Look.

Ein neuer und eher kurzer Clip zeigt Hemsworths Geralt ausführlicher. Es ist im Grunde eine sehr ähnliche Version wie die, an die wir uns in Henry Cavills Version des berühmten Monstertöters gewöhnt haben. Die nächste große Frage wird sein, wie Hemsworth mit der Stimme von Geralt umgeht, da der kiesige Ton des White Wolf nicht gerade einer ist, den viele Leute von Natur aus haben.

Schauen Sie sich den Clip unten an und erwarten Sie zweifellos weitere Teaser und Einblicke in die kommende vierte Staffel von The Witcher in den kommenden Wochen und Monaten, da sie derzeit gedreht wird.