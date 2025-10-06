Netflix präsentiert ersten Blick auf seine animierte Adaption von Roald Dahls The Twits

Netflix hat sich zu einem großartigen Zuhause für Animationen entwickelt, da der Streamer zum Anlaufpunkt für alle Arten von Animationsfilmen geworden ist, sei es Komödien für Erwachsene, actiongeladene Anime, Videospieladaptionen oder noch familienfreundlichere Abenteuer. Der große Animationsfilm für diesen Oktober fällt in die letztere Kategorie.

Die berühmte Geschichte von Roald Dahl, The Twits wird in einem Animationsfilm verfilmt und handelt davon, wie ein paar kleine Kinder die immense Aufgabe übernehmen müssen, ein fieses und gemeines Paar von Erwachsenen zu entthronen, die es schaffen, an die Macht zu kommen und die örtliche Stadt zu übernehmen.

In der vollständigen Zusammenfassung heißt es: "The Twits erzählt die Geschichte von Mr. und Mrs. Twit, den gemeinsten, stinkendsten und fiesesten Menschen der Welt, die zufällig auch den ekelhaftesten, gefährlichsten und idiotischsten Vergnügungspark der Welt, Twitlandia, besitzen und betreiben. Doch als die Twits in ihrer Stadt an die Macht kommen, sind zwei tapfere Kinder und eine Familie magischer Muggel-Wumps gezwungen, so trickreich wie die Twits zu werden, um die Stadt zu retten. Ein hysterisch komischer, wilder Ritt von einem Film (vollgestopft mit den geliebten Tricks der Twits - von den wurmigen Spaghetti bis zu den gefürchteten Psychiatern), ist The Twits auch eine Geschichte für unsere Zeit, über den nie endenden Kampf zwischen Grausamkeit und Empathie."

Von Autor und Regisseur Phil Johnston stammend, mit den Co-Regie-Credits von Katie Shanahan und Todd Demong und der Co-Autoren-Credits von Meg Favreau, bietet The Twits auch eine All-Star-Besetzung, darunter Emilia Clarke, Natalie Portman, Alan Tudyk, Charakterdarstellerin Margo Martindale, Maitreyi Ramakrishnan, Johnny Vegas, Jason Mantzoukas und mehr. Es enthält sogar Musik von David Byrne und Hayley Williams, die durch Paramore berühmt wurden.

Wann The Twits auf Netflix erscheint, ist der Premierentermin für den 17. Oktober festgelegt und Sie können den Trailer für den Film unten sehen.