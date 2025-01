Netflix präsentiert den ersten Blick auf Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery

HQ

Netflix hat sich nicht gescheut, uns stetig mit Informationen über das nächste Kapitel der Knives Out -Serie zu versorgen, denn vor einiger Zeit bestätigte der Streamer, dass der dritte Film unter dem Namen Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery bekannt sein wird, und gab dann einen Blick hinter die Kulissen von Daniel Craigs Rückkehr als Detective Benoit Blanc, während er bestätigte, dass der Film 2025 auf dem Streamer landen wird. An dieser Front hat sich eigentlich nicht viel geändert, aber wir haben jetzt das erste offizielle Foto des Films.

Der Streamer hat ein Bild präsentiert, das Blanc in einer Kirche neben einer Figur zeigt, die von Josh O'Connor gespielt wird. Wir haben noch nicht viel anderes, von dem wir ausgehen können, wie Netflix hinzufügt: "Dieses Mal wird Blanc ein brandneues Mordrätsel in einer noch nicht bekannt gegebenen Umgebung lösen, umgeben von einer bunten neuen Besetzung von Verdächtigen."

Netflix neckt auch noch ein wenig weiter: "Details über Blancs nächsten Fall bleiben fest vergraben - vielleicht im Sarg, der im kurzen Teaser des Films prominent zu sehen ist. Ein nachdenklicher Blanc beschreibt es im Voice-Over als seinen "bisher gefährlichsten Fall", so dass wir nur auf seine weitere Sicherheit hoffen können."

Obwohl es noch keine Bestätigung vom Streamer gibt, scheint es sehr wahrscheinlich, dass Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery dem Beispiel von Glass Onion: A Knives Out Mystery folgen und Ende des Jahres als großer Weihnachtsfilm auf Netflix debütieren wird. Ob es vorher zu einem Kinostart kommen wird, ist nicht bekannt, auch wenn Craig hofft, dass dies der Fall ist, aber unabhängig davon ist der Film startklar, da er im Sommer 2024 gedreht wurde.