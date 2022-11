Netflix plant eine neue Spin-off-Serie für The Witcher

Netflix hat wirklich beschlossen, alles aus The Witcher herauszunehmen. Die Hauptserie bekommt im Sommer 2023 ihre dritte Staffel und in diesem Jahr eine Prequel-Serie namens The Witcher: Blood Origin mit Michelle Yeoh zu sehen. Doch schon braut sich eine neue Spin-off-Serie zusammen.

In den Witcher-Büchern schließt sich Ciri (für eine Weile) einer Gruppe junger Nilfgaardianischer krimineller Außenseiter namens The Rats an. Sie sind in der 3. Staffel von The Witcher in den Episoden 7 und 8 zu sehen. Und wie Sie sich denken können, ist es die Zeit, in der Ciri diese Menschen trifft. Bevor The Witcher also seine 4. Staffel bekommt, sollen wir eine Spin-off-Serie über The Rats bekommen.

Und wir wissen bereits, wer einige der Mitglieder dieser Bande spielt. Wenn nicht plötzlich etwas passiert, werden sie die gleichen Schauspieler wie in der dritten Staffel von The Witcher sein.

Christelle Elwin ist Mistle, und wir kennen sogar die offizielle Beschreibung über ihren Charakter in Die Ratten.

"Mistle ist ein Mitglied von The Rats, einer Bande von Außenseitern, die von den Reichen stehlen und sich selbst geben - und manchmal den Armen. Sie ist hart, misstrauisch gegenüber allen und auf Rache aus, bis zu einem zufälligen Treffen, das alles verändern wird."

Fabian McCallum ist Kayleigh, und Sie erinnern sich vielleicht an den Schauspieler aus Amazons Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht. Juliette Alexandra spielt Reef.

Quellen vermuten, dass Aggy K. Adams eine Elfe namens Iskra spielen wird. Weitere Mitglieder der Gruppe sind der Schmiedsohn Asse und der Gruppenleiter Giselher.

Zumindest gibt es hier ein Potenzial, eine interessante Serie zu haben. Wir müssen abwarten, wie es ausgeht.

Danke, Redanian Intelligence