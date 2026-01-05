Netflix plant Berichten zufolge ein großzügiges 17-tägiges Kinofenster für Filme, falls die Übernahme von Warner Bros. abgeschlossen wird

HQ

Netflix ist immer noch das Unternehmen, das die gewaltige Übernahme von Warner Bros. abschließen wird – ein Schritt, bei dem unklar ist, ob er von wettbewerbswidrigen Organisationen weltweit genehmigt wird. Sollte der Deal jedoch zustande kommen, fragen sich viele, wie sich dies auf die Welt der Filme und Kinostarts auswirken wird, da Netflix berüchtigt dafür ist, Filmen kaum Zeit im Kino zu geben, um größere Streaming-Starts zu sichern. Für Warner Bros., ein Unternehmen, das auf Kinopremieren basiert, könnte das eine weitreichende Wirkung haben.

In einem aktuellen Bericht merkt Deadline an, dass bekannt wurde, dass Netflix Warner Bros.-Filmen eine großzügige 17-tägige Kinolaufzeit anbieten möchte, was nur ein Bruchteil des immer kleineren Zeitfensters ist, das viele Filme heutzutage erhalten. Auch wenn dies für Netflix und das Wachstum des Streaming-Streamings vorteilhaft sein könnte, könnte eine so kleine Kinolaufzeit für Kinos weltweit verheerend sein, da die Kinokassen einen Schlag erleiden würden, von dem es sich schwer erholen könnte.

Einer der Befürworter und wichtigsten Beispiele für die fortgesetzte Unterstützung der Kinokassen ist Disney, das 2025 eine der größten Erfolgsgeschichten war, mit Zootropolis 2, Avatar: Fire & Ash und Lilo & Stitch – die alle 1 Milliarde Dollar verdienten und auch auf Disney+ Hits (oder zukünftige Hits) erzielten. Ohne Warner Bros. an den Kinokassen könnte mehr Raum für Konkurrenten entstehen oder ein Platz entstehen, der finanziell nicht für Kinoketten gefüllt werden kann.

Denkst du, 17 Tage sind lang genug für eine Kinolaufzeit?