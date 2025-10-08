Netflix' One Piece zeigt Laboon und Crocus auf neuen Bildern aus Staffel 2

HQ

Ist es ein Berg, ist es eine Welle? Nein, es ist ein Wal! Die Strohhut-Piraten bereiten sich darauf vor, in der nächsten Staffel in der Netflix-Adaption desOne Piece erfolgreichen Mangas zur Grand Line zu segeln, und wir wissen bereits, wo wir unsere Abenteuer in diesem gefährlichsten aller Meere beginnen werden.

Laut einigen neuen Bildern, die auf der offiziellen Social-Media-Seite der Serie veröffentlicht wurden, erhalten wir ein weiteres Poster für One Piece Staffel 2 sowie einige Set-Fotos von Krokus und ein neues Bild von Laboon, dem riesigen Wal, der direkt vor seinem Haus lebt.

Es ist wahrscheinlich, dass wir Staffel 2 mit diesem Mini-Handlungsbogen aus dem Manga und Anime beginnen werden. Laboon ist ein beliebter Charakter der Fans, und es ist schön zu sehen, dass wir seine und Crocus' Einführung nicht einfach überspringen, um zu den beliebten Momenten von Drum Island und Baroque Works zu gelangen. Diese Handlungsstränge wird es auch in der nächsten Staffel geben, und wir müssen einfach abwarten, wie viel von dem Manga Netflix durchbringen kann, bevor der Abspann läuft.