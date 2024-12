Netflix' One Hundred Years of Solitude kurbelt Kolumbiens Wirtschaft um 52 Millionen Dollar an

HQ

Die Netflix-Serie One Hundred Years of Solitude schlägt Wellen, nicht nur wegen ihrer kraftvollen Adaption des literarischen Meisterwerks von Gabriel García Márquez, sondern auch wegen ihrer wirtschaftlichen Auswirkungen auf Kolumbien. Die Produktion, die mit einem 900-köpfigen Team vollständig in Kolumbien gedreht wurde, hat dem Land erhebliche Investitionen beschert, die Wirtschaft des Landes um 52 Millionen Dollar angekurbelt (was nicht viel erscheinen mag, aber für die Filmindustrie des Landes ist) und seinen kulturellen Reichtum hervorgehoben.

Basierend auf dem mit dem Nobelpreis ausgezeichneten Roman von Gabriel García Márquez folgt One Hundred Years of Solitude der Familie Buendía durch Generationen in der fiktiven Stadt Macondo und verbindet das Alltägliche mit dem Übernatürlichen in einer zeitlosen Geschichte über Liebe, Macht, Schicksal und Tragödie. Der magische Realismus, der Márquez' Werk auszeichnet, wird durch atemberaubende Bilder zum Leben erweckt und lässt den Betrachter in eine Welt eintauchen, in der sich das Außergewöhnliche neben dem Gewöhnlichen entfaltet und ein reicher Teppich aus Emotionen und Geschichte entsteht.

Die Serie, die gerade mit 8 von insgesamt 16 Episoden Premiere feierte, wurde von der Kritik gelobt und erreichte eine perfekte Punktzahl auf Rotten Tomatoes. Mit atemberaubenden Bildern und einer leidenschaftlichen Hingabe an das Ausgangsmaterial fängt die Adaption den kinetischen Geist des Romans ein, dessen Produktion sechs Jahre dauerte. Da Netflix weiterhin in lateinamerikanische Inhalte investiert, ist One Hundred Years of Solitude ein Meilenstein sowohl in seinem kulturellen als auch in seinem wirtschaftlichen Beitrag zur Region.