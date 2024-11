Netflix nimmt die meisten seiner interaktiven Inhalte aus dem Sortiment

HQ

Bevor Netflix sich entschied, Videospiele als Teil seines Abonnementmodells anzubieten, testete es das Wasser für eine andere Art von interaktiven Inhalten. Dies geschah in Form von interaktiven Shows und Filmen, Projekten, bei denen der Zuschauer Entscheidungen treffen und im Wesentlichen seine eigene Erzählung steuern konnte, indem er einfach die Tasten auf der Fernbedienung seines Fernsehers betätigte. Es gab zwar einige Highlights, bei denen diese Technologie zum Einsatz kam, aber sie hat sich offensichtlich nie so entwickelt, wie Netflix es beabsichtigt hatte, da wir immer nur etwa zwei Dutzend interaktive Projekte gesehen haben.

Laut The Verge macht Netflix nun den nächsten Schritt nach vorne, um sich von seiner interaktiven Vergangenheit zu distanzieren. Der Streamer plant, den Großteil seiner interaktiven Titel von der Liste zu nehmen, wobei nur vier nach dem 1. Dezember für die Zuschauer verfügbar sein werden.

Die vier Projekte, die übrig bleiben, sind Black Mirror: Bandersnatch, Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. the Reverend, Ranveer vs. Wild with Bear Grylls und You vs. Wild. Der Rest, einschließlich der Projekte Boss Baby, Puss in Boots und Triviaverse, wird Ende des Monats vom Streaming-Riesen verschwinden.