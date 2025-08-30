Netflix' Monster kehrt diesen Herbst mit Ed Gein Story zurück

Nach der Darstellung von Jeffrey Dahmer und den Menendez-Brüdern kehrt die Netflix-Anthologieserie Monster mit einem weiteren der berüchtigtsten Verbrecher der Geschichte zurück. Die dritte Staffel mit dem Titel Monster: The Ed Gein Story befasst sich mit dem Mann, dessen schreckliche Verbrechen das Wisconsin der 1950er Jahre erschütterten - und später einige der ikonischsten Charaktere des Horrorkinos inspirierten.

Ed Gein lebte als scheinbar stiller Einsiedler auf einem verfallenden Gehöft, aber hinter verschlossenen Türen verbarg er ein Haus voller unaussprechlicher Schrecken. Er ermordete Frauen, schändete Leichen und entwickelte eine krankhafte Obsession für seine verstorbene Mutter. Sein grausames Vermächtnis brachte Charaktere wie Norman Bates (Psycho), Leatherface (The Texas Chainsaw Massacre) und Buffalo Bill (Das Schweigen der Lämmer) hervor.

In der Serie spielt der britische Schauspieler Charlie Hunnam die Hauptrolle, neben Tom Hollander, Laurie Metcalf, Vicky Krieps, Olivia Williams und Lesley Manville - ein in jeder Hinsicht starkes Ensemble. Die Staffel, die am 3. Oktober Premiere feiert, verspricht einen düsteren und verstörenden Abstieg in den amerikanischen Albtraum. Netflix hat außerdem bestätigt, dass Monster für eine vierte Staffel zurückkehren wird, die sich diesmal auf Lizzie Borden konzentriert, gespielt von Ella Beatty - der Frau, die beschuldigt wird, ihren Vater und ihre Stiefmutter brutal mit einer Axt ermordet zu haben.

Bist du bereit für das nächste Kapitel von Monster?