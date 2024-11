Netflix macht angeblich eine Fortsetzung von Under Paris

HQ

Als er vor ein paar Monaten ankam, sah Under Paris trotz seiner Probleme tatsächlich ein riesiges Publikum, das sich den Film ansah. Der Film über einen blutrünstigen Hai, der auf der Seine rund um Paris patrouilliert, wurde schnell zu einer großen Sensation für den Streamer und ist bis heute mit 177 Millionen Aufrufen und 102 Millionen Aufrufen der zweitgrößte nicht-englischsprachige Film auf der Plattform, was ihn direkt hinter Troll (178 Millionen Stunden Aufrufe und 103 Millionen Aufrufe) platziert. Unnötig zu erwähnen, dass Under Paris ein Hit ist, was erklärt, warum eine Fortsetzung anscheinend bereits in der Entwicklung ist.

Laut La Tribune (danke, Variety) wird angemerkt, dass Filmemacher Xavier Gens derzeit am Drehbuch für den Nachfolger arbeitet und dass die Darsteller, oder zumindest diejenigen, die den Originalfilm überlebt haben, zurückkehren und ihre Rollen ebenfalls wieder aufnehmen werden. Zu guter Letzt wurde angemerkt, dass die Dreharbeiten für September 2025 geplant sind, was bedeutet, dass wir diese Fortsetzung bereits 2026 sehen könnten.

Es gibt noch keine Details zur Handlung, aber zweifellos ist an diesem Bericht etwas Wahres dran, da Netflix gerne aus dem Erfolg Kapital schlägt und oft agiert, während das Eisen mit seinen größten Projekten heiß ist.