Netflix kündigt neue Animationsserie für Erwachsene von Cartoon Network-Veteran George Gendi an

Fans von Animationsfilmen und Komödien für Erwachsene dürfte es interessieren zu hören, dass Netflix bald seine bereits recht große Sammlung von Projekten in diesem Segment erweitern wird. Die Streaming-Plattform hat eine neue Serie von George Gendi (von The Amazing World of Gumball und Apple & Orange Ruhm auf Cartoon Network ) angekündigt, wobei es sich um eine Arbeitsplatz-Sitcom handelt, die als Living the Dream gilt.

In der Zusammenfassung der Show wird erklärt, was sie servieren wird: "Die besten Freunde Des und Ray sind ein paar wirklich coole Jungs aus London, die es inzwischen groß rausgebracht haben sollten, es aber nicht geschafft haben, aber immer noch könnten. Stattdessen sitzen sie bei einer Firma namens Ecofood fest, die "Social Media" für kaum Geld betreibt. Jetzt müssen sie sich mit unangenehmen Romanzen am Arbeitsplatz, Personalfehlern, Anweisungen aus dem Büro in L.A. und der Missbilligung von Rays Vater auseinandersetzen. Könnte schlimmer sein, aber es könnte viel, viel besser sein."

Die Serie wurde von Gendi kreiert, geschrieben und mit Stimmen versehen, aber zur weiteren Besetzung gehören auch Javone Prince, Julia Davis, Ali Shahalom, Tom Stourton, Ellie White, Ambika Mod, Lisa Gilroy, Chris Diamantaopoulos, Stavros Halkias, Kevin Eldon, Doon Mackichan, Charles Dale und David Dawson.

Insgesamt können wir acht 25-minütige Episoden aus der ersten Staffel der Serie erwarten, und was das Premierendatum betrifft, so wird dies noch nicht erwähnt. Wir haben jedoch ein erstes Teaser-Bild für die Serie, das ihr unten sehen könnt.