Netflix kündigt Live-Action-Adaption von Solo Leveling an

Adaptionsliebhaber aufgepasst, denn Netflix hat gerade eine echte Bombe für Anime-Fans angekündigt. Solo Leveling, der südkoreanische Webroman, der später in Japan in einen Anime umgewandelt wurde, wird mit echten Schauspielern in einer Serie für Netflix adaptiert.

Es war der eigene Account des Streaming-Giganten, der die Nachricht verbreitete und auch bekannt gab, dass Schauspieler und Model Byeon Woo-seok dafür verantwortlich sein wird, dem Protagonisten Sung Jin-woo Leben einzuhauchen.

Solo Leveling findet in einer Welt statt, in der sich Türen zu anderen Universen öffnen und Fantasiekreaturen Menschen angreifen. Aber die Menschheit hat auch Möglichkeiten, sich zu wehren, und einige Menschen werden Jäger genannt, da sie magische Kräfte haben und in Ränge und Unternehmen eingeteilt werden. Sung Jin-woo ist ein Jäger der niedrigsten Stufe F (der niedrigsten der Welt), der nach dem erlittenen Tod mit einer seltsamen Kraft zurückkehrt: Er ist der einzige, der seinen Jägerrang vom schlechtesten Jäger zum mächtigsten Jäger der Welt aufsteigen kann. All dies geschieht, während Sung Jin-woo nach und nach den Ursprung der Portale zu anderen Welten und ihre Beziehung zu seinen Kräften entdeckt.

Im Moment gibt es noch kein Veröffentlichungsdatum, aber wir hoffen, sehr bald mehr über die Live-Action von Solo Leveling zu erfahren.