Netflix kündigt Fubar

Schlechte Nachrichten für alle Fubar-Fans da draußen: Die Actionserie hat ihrem Namen alle Ehre gemacht, denn wenn die Zuschauerzahlen schwach sind, holt Netflix – wie üblich – die Story-Axt hervor und die Absage wird zur Tatsache. Mit anderen Worten, es wird keine dritte Staffel der von Arnold Schwarzenegger geführten Spionagekomödie geben, so Deadline.

Die zweite Staffel wurde zwei Jahre nach der ersten erfolgreichen Staffel veröffentlicht, und trotz Stars wie Schwarzenegger, Carrie-Anne Moss und Monica Barbaro schaffte es die Serie nur auf den siebten Platz der US-Top-10-Liste von Netflix. In den Augen von Netflix wird das als Misserfolg für eine Serie angesehen, die vor zwei Jahren so stark gestartet war. So läuft es ab. Die Serie ist jedoch immer noch auf dem Streaming-Dienst verfügbar, für diejenigen, die in der Stimmung sind, Schwarzenegger dabei zu sehen, wie er die Welt rettet - und seine Beziehung zu seiner Spionagetochter.

Wirst du Fubar vermissen?