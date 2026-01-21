Netflix kündigt eine neue Partnerschaft mit Jujutsu Kaisen, Attack on Titan und dem Chainsaw Man-Studio Mappa an

Mappa – das Anime-Studio hinter zwei der größten heutigen Serien – hat eine neue strategische Partnerschaft mit Netflix angekündigt. Das Studio Jujutsu Kaisen und Chainsaw Man werden gemeinsam mit dem riesigen Streamer an neuen Animes arbeiten und mehrere kommende Projekte exklusiv für Netflix streamen.

Die Partnerschaft wurde über die Netflix-Seite bekannt gegeben, auf der uns mitgeteilt wird, dass mehr als die Hälfte der Netflix-Abonnenten Anime über den Streamingdienst genießt. Auch die Anime-Zuschauerzahl hat sich in den letzten fünf Jahren verdreifacht. Mappas neue Titel werden gleichzeitig weltweit auf Netflix Premiere feiern (was bedeutet, dass wir vielleicht endlich JJK Staffel 2 auf Netflix UK bekommen, oder?). Außerdem sind mehrere neue Projekte in Produktion geplant, die nach Abschluss auf Netflix erscheinen werden.

"Wir haben in der Vergangenheit mit Netflix an verschiedenen Projekten zusammengearbeitet, aber diese erweiterte Partnerschaft basiert auf MAPPAs Kernüberzeugung, ein unabhängiges Studio zu sein – sowohl kreativ als auch geschäftlich", sagte Mappa-CEO und Präsident Manabu Otsuka. "Japanische Animationsstudios müssen proaktiv jede Phase anführen – vom Verständnis der globalen Publikumsbedürfnisse und der Entwicklung von Projekten bis hin zur Erschließung von Zuschauern und dem Ausbau verwandter Unternehmen. MAPPA verpflichtet sich, unsere Zusammenarbeit mit Netflix zu vertiefen und strebt eine langfristige, win-win-Partnerschaft an."

Kaata Sakamoto, der VP of Content bei Netflix in Japan, ergänzte: "MAPPA ist ein bemerkenswertes Studio, das sich kontinuierlich mutigen Herausforderungen gestellt und beispiellose Ausdrucksformen erreicht hat. Bei Netflix schätzen wir außerdem die Leidenschaft und Hingabe der Kreativen. Indem wir MAPPAs einzigartigen Ansatz für Anime-Produktion mit der globalen Reichweite von Netflix – und dem Mut, Risiken einzugehen, der für die Erstellung überzeugender Inhalte unerlässlich ist, verbinden, hoffen wir, die Möglichkeiten von Anime weiter zu erweitern. Wir sind voll und ganz engagiert, neue Werke und Begeisterung für Fans auf der ganzen Welt zu liefern."

Das Duo wird außerdem an Merchandise zusammenarbeiten, wobei Netflix wahrscheinlich dafür sorgen wird, dass jegliches Merch für Mappas beliebte Anime weltweit verbreitet wird.