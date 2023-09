Netflix kündigt Animations-Event mit vielen aufregenden Neuigkeiten an

HQ

Netflix hat sich in den letzten Jahren stark auf Zeichentrickserien konzentriert, entweder durch die Herstellung von Serien (oft basierend auf Videospielen) oder durch die Umwandlung von Anime in Live-Action. Und offensichtlich haben sie nicht die Absicht, langsamer zu werden, und haben jetzt ein Event namens Netflix Drop01 angekündigt, das am 27. September beginnt.

Die Hauptattraktion ist Castlevania: Nocturne, da drei Episoden veröffentlicht werden, aber sie versprechen auch, dass wir uns auf "Scott Pilgrim Takes Off, Sonic Prime Staffel 3, Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix, Blue Eye Samurai, PLUTO, Masters of the Universe: Revolution und weitere Überraschungen, die Sie nicht verpassen sollten" freuen können.

Wir werden Drop01 auf jeden Fall folgen, oder?