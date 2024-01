Netflix könnte damit beginnen, den Nutzern Gebühren für das Spielen seiner Spiele zu berechnen

HQ

Erst vor zwei Monaten während der Geeked Week sagte uns Leanne Loombe, VP of External Games bei Netflix, dass "es keine Pläne für Werbung in Spielen gibt", es scheint, dass der Streaming-Riese nicht nur über Werbung in seinen Spielen nachdenkt, sondern auch erwägt, diesen Spielen ein Preisschild hinzuzufügen.

Im Moment können Sie jedes der Spiele von Netflix spielen, wenn Sie ein Abonnent des Dienstes sind, aber dies könnte sich laut einem neuen Bericht des Wall Street Journal ändern, der behauptet, dass Netflix seine Preisstrategie mit Spielen ändern möchte.

Wenn der Streamer im Gaming-Bereich große Wellen schlagen will, muss er den Spielern einen Grund geben, Netflix als Plattform im Vergleich zu anderen digitalen Marktplätzen und Plattformen auszuprobieren. Es liegt ein langer Weg vor dem Streamer, und er wird wahrscheinlich noch länger dauern, wenn Werbung/Preisschilder so früh implementiert werden.

Was hältst du von Netflix' Herangehensweise an Gaming?