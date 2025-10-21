Netflix kauft die Rechte an Die Siedler von Catan

HQ

In einem der vielleicht seltsamsten und überraschendsten Schritte des Jahres hat Netflix die Rechte erworben, sowohl einen Film als auch eine TV-Serie zu produzieren, die auf dem beliebten Brettspiel Die Siedler von Catan basieren. Wo du deine Zivilisation durch Handel, Intrigen und ein bisschen Glück aufbaust, mit einem ständig wachsenden Netz von Straßen, Städten und Dörfern.

Nicht ganz der Stoff, aus dem Filme gemacht sind, denn diese sehr mechanische Erfahrung muss nun in etwas mehr Erzählerisches umgewandelt werden. Aber hey, es ist nicht das erste Mal, dass ein Brettspiel in einen großen Blockbuster verwandelt wird. Wir alle erinnern uns an Battleship, oder? Hasbros teurer Truthahn von einem Film, der ziemlich schnell unterging, aber zumindest haben sie es versucht.

Bisher wurden keine Drehbuchautoren, Regisseure oder Schauspieler erwähnt, die an dem Projekt beteiligt sein könnten. Und wir können Netflix nur viel Glück wünschen, die Daumen drücken und auf das Beste hoffen. Wer weiß, vielleicht überraschen sie uns. Und zumindest die Rechteinhaber des Brettspiels, Asmodee, scheinen glücklich zu sein. Und ein Sprecher des Unternehmens sagte dies in einer Erklärung.

"Millionen von Menschen haben Catan seit seiner Entstehung genossen und für viele ist es nach wie vor ein Einstieg in das moderne Brettspiel. Ich bin begeistert, dass das Spiel ein größeres Publikum erreicht, das den Reichtum seines Universums entdecken wird. Ich finde es spannend für die Zukunft der Marke."

Was denkst du? Lässt sich Die Siedler von Catan gut auf die große Leinwand übertragen?