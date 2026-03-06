Netflix kauft das KI-Filmstudio, gegründet vom Schauspieler Ben Affleck

HQ

Obwohl es viele Filmemacher gibt, die keine KI im Umkreis von 30 Metern um ihre Werke wollen, sind einige neugierig, wie die Technologie ihnen beim Filmemachen helfen kann. Ben Afflecks neues Start-up, InterPositive, möchte einige dieser Werkzeuge entwickeln und sie mit Filmemachern verbinden.

Netflix scheint das für eine gute Idee zu halten, da sie das Start-up übernommen haben. In dem, was Variety als seltene Übernahme bezeichnet, wird das gesamte Team von InterPositive unter das Netflix-Dach gefasst, wobei Affleck als leitender Berater fungiert, um den Streamer zu beraten.

Derzeit ist geplant, die Technologie von InterPositive vom Markt fernzuhalten, damit Netflix' Kreativteams sie intern nutzen können. Die Bedingungen und Zahlen, die mit der Übernahme verbunden sind, wurden nicht bekannt gegeben. Dies geschieht Wochen nachdem der Netflix-Deal mit Warner Bros. schiefging, und nur eine Woche nachdem offiziell bestätigt wurde, dass Paramount stattdessen den historischen Medienaufkauf vornehmen würde.

"Im Jahr 2022 habe ich viel Zeit damit verbracht, den frühen Aufstieg der KI in der Produktion zu beobachten." sagte Affleck in einer Stellungnahme. "Als Filmemacher konnte ich verstehen, wie diese Modelle scheitern konnten. Damit Künstler diese Werkzeuge anwenden können, um die Geschichten zu erzählen, denen wir unser Leben widmen, müssen sie speziell dafür gebaut sein, all die Eigenschaften zu repräsentieren und zu schützen, die eine großartige Geschichte ausmachen: die Nuancen des Filmemachens, die vorhersehbaren – und unvorhersehbaren – Herausforderungen von Produktionsumgebungen, die Verzerrung einer Linse oder die Art, wie sich das Licht über eine Szene hinweg verändert."

"Wir müssen auch das bewahren, was das Geschichtenerzählen menschlich macht, nämlich das Urteil. Die Art, die Jahrzehnte zum Aufbau braucht, Erfahrung zum Schärfen braucht und die nur Menschen haben können. Ich wusste, dass ich eine Verantwortung gegenüber meinen Kollegen und unserer Branche habe, die Kraft menschlicher Kreativität und die dahinterstehenden Menschen zu schützen", fuhr er fort.