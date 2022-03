Netflix kauft das Entwicklerstudio Boss Fight Entertainment

HQ

Seit Netflix ankündigte, in Zukunft auch Spiele in das bestehende Online-Abonnement einpflegen zu wollen, ist das Unternehmen auf der Suche nach fleißigen Entwicklerstudios, die ihnen bei diesem Vorhaben unter die Arme greifen. Nach Night School und Next Games reiht sich nun Boss Fight Entertainment (die machen einen Mobile-Titel namens "Dungeon Boss") in die Liste der neuen Netflix-Teams mit ein. Das Unternehmen unterhält zwei Niederlassungen in Texas und Seattle und beide Büros sollen aufrechterhalten werden.