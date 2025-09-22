Netflix ist Berichten zufolge daran interessiert, Warner Bros. zu kaufen.

HQ

Trotz einiger großer Erfolge an den Kinokassen in diesem Jahr könnte Warner Bros. Discovery nicht so gesund sein, wie es sein könnte. Zumindest ist es das, was oft angedeutet wird, wenn wir mehrere Unternehmen sehen, die ein großes Studio kaufen wollen.

Puck News berichtet, dass nach dem Interesse des Eigentümers von Skydance Media, Larry Ellison, Warner Bros. zu kaufen, es eine Reihe anderer großer Namen gibt, die über einen Kauf nachdenken. Netflix erwägt nämlich ein Angebot für die Vermögenswerte von David Zaslav, und NBCUniversal hat auch einige Zahlen veröffentlicht.

NBC ist sich ziemlich bewusst, dass es so gut wie keine Chance hat, sich eine Übernahme von WB zu leisten, aber Netflix könnte einfach verrückt genug sein, den Sprung zu wagen. Wir müssen abwarten, was dabei herauskommt. Da sich WBD im nächsten Jahr in zwei Tochtergesellschaften aufteilt, ist es möglich, dass ein großes Unternehmen nur ein großes Stück vom Kuchen abkauft.