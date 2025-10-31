Netflix ist Berichten zufolge bereit, Warner Bros. zu kaufen

HQ

Berichten von Reuters zufolge könnte ein großer Deal in Arbeit sein. Netflix soll ein Angebot für Warner vorbereiten, das ihnen im Erfolgsfall Zugang zu einigen der größten Marken in der Branche verschaffen würde. Von Superman über Batman bis hin zu Harry Potter und einem riesigen Archiv an Filmklassikern zum Boosten. Der Streaming-Riese soll die Investmentbank Moelis & Co. beauftragt haben, ein mögliches Angebot zu erarbeiten und gleichzeitig Einblick in die Finanzen von Netflix zu erhalten.

Dies hat natürlich das Potenzial, die Streaming-Landschaft völlig neu zu gestalten, insbesondere in Bezug auf Katalogtitel und die damit verbundenen Rechte. Es ist erwähnenswert, dass es ein paar andere große Player wie Paramount Global, Skydance Media und Comcast gibt, die ebenfalls Interesse gezeigt und einige Gebote abgegeben haben. Was bisher abgelehnt wurde, weil es einfach zu niedrig war.

Was halten Sie von einer möglichen Übernahme von Warner durch Netflix?