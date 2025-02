Netflix investiert in eine neue Dungeons & Dragons-Serie

HQ

Mehr Dungeons & Dragons ist auf dem Weg! Trotz des mäßigen Erfolgs von Honor Among Thieves hat Netflix beschlossen, in eine brandneue Adaption zu investieren, die auf dem klassischen Tabletop-RPG basiert. Die Serie, die derzeit den Titel The Forgotten Realms trägt, wird von Shawn Levy produziert und steht Berichten zufolge nicht in Verbindung mit dem Film oder der zuvor geplanten TV-Serie von Paramount, die nie zustande kam.

Stattdessen zielt dieses Projekt darauf ab, etwas völlig Neues und Originelles zu sein, in der Hoffnung, sowohl langjährige Fans als auch Neulinge in der Franchise anzusprechen. Es wurde noch kein Veröffentlichungsdatum bekannt gegeben, und es wird wahrscheinlich eine Weile dauern, bis wir die Ergebnisse dieses Unterfangens sehen. Mit etwas Glück wird die Serie jedoch den gleichen verspielten Ton einfangen, der den Film zu einem Fan-Favoriten gemacht hat.

Freust du dich schon auf eine neue Dungeons & Dragons-Reihe?