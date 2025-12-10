Netflix interessiert sich überhaupt nicht für Warner Bros. Games

HQ

Da Netflix' Deal mit Warner Bros. offenbar umgesetzt wird (es sei denn, Paramount kann dem ein feindliches Ende setzen), scheint es, als würden wir eine der, wenn nicht sogar die größte Fusion in der Geschichte Hollywoods erleben. Für 83 Milliarden Dollar bekommt Netflix so gut wie alles von Warner, einschließlich der Warner Bros. Games-Sparte.

Allerdings scheint sich Netflix nicht allzu sehr für WB Games zu interessieren. In einem kürzlichen Investorenanruf, der von Pocket Gamer erwischt wurde, sagte Netflix-Co-CEO Gregory Peters, dass WB Games nicht einmal in den Preis des riesigen Deals einfließe, da der Gaming-Aspekt von Warner Bros. "relativ geringfügig" sei.

"Während sie definitiv großartige Arbeit im Spielbereich leisten," sagte Peters. "Wir haben dem von Anfang an keinen Wert beigemessen, weil sie im großen Ganzen relativ unbedeutend sind."

Angesichts der Tatsache, dass Netflix noch nicht herausgefunden hat, wie man Spiele auf seiner Plattform groß macht, und Warner Bros. Games mit Titeln wie Suicide Squad: Kill the Justice League und dem abgesetzten Wonder Woman-Spiel einige große Fehlschläge hatte, ist es leicht zu verstehen, warum sich beide Seiten momentan nicht besonders auf das Gaming konzentrieren. Meistens kann man mit Filmen Geld verdienen.