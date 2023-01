Netflix hat The Recruit für eine zweite Staffel verlängert

Es ist allzu üblich geworden, dass Netflix-Shows nie über ihre erste Staffel hinausgehen, da der Streamer dafür bekannt ist, eine Show grün zu machen und sie zu schneiden, bevor sie ihren mehrjährigen Handlungsbogen abschließen kann. Glücklicherweise hat eine Show dieses elende Schicksal nicht ereilt.

Genau diese Serie ist The Recruit, eine Serie, die einem jungen CIA-Agenten folgt, der sich in alle möglichen Probleme verstrickt, nachdem ihm ein Fall zugewiesen wurde, der weitreichende Verbindungen hat. Die Show debütierte Mitte Dezember und hat sich anscheinend gut genug für die Netflix-Führungskräfte entwickelt, wie der Streamer gestern Abend einfach angekündigt hat:

Wenn Sie also gehofft haben zu sehen, was nach dem Ende des schockierenden Cliffhangers von Staffel 1 passiert, werden die Antworten irgendwann in der Zukunft enthüllt.