Netflix hat The Diplomat bereits um eine zweite Staffel verlängert

Während Netflix dafür bekannt ist, Shows nach ihrer ersten Staffel abzusagen, hat sich dieser Trend in den letzten Wochen ein wenig geändert. Nach der fantastischen Premiere von The Night Agent und der fast sofortigen Verlängerung dieser Show um eine zweite Staffel wurde The Diplomat nun auch für einen zweiten Auftritt verlängert.

Obwohl die Show erst am 20. April erscheint, hat Netflix über Twitter bekannt gegeben, dass wir in Zukunft mehr von der Besetzung und der Crew erwarten können, obwohl alle weiteren Teaser von Staffel 2 weggelassen wurden, wahrscheinlich weil die Show noch sehr, sehr frisch und neu ist.