Netflix hat That '90s Show nach zwei Staffeln abgesetzt

Nach dem Debüt von Staffel 1 von That '90s Show dauerte es nicht lange, bis Netflix den Abzug betätigte und grünes Licht für eine Nachfolgestaffel gab. Das Interesse der Fans an der zweiten Staffel war jedoch offensichtlich nicht da, denn jetzt hat der Schauspieler Kurtwood Smith, der in der Serie Red Forman spielt, enthüllt, dass der Streamer die Serie eingestellt hat.

In einem Beitrag auf Instagram merkt Smith an: "Ich weiß, dass ihr mich gefragt habt, wann Staffel 3 kommt, aber ich habe harte Neuigkeiten... Netflix wird nicht verlängern. Ich möchte mir nur eine Minute Zeit nehmen, um allen Fans überall DANKE zu sagen, die die Show unterstützt und gesehen haben."

Es scheint jedoch nicht so, als ob Smith bereit ist, That '90s Show einfach in der Geschichte verblassen zu lassen, da er am Ende seines Beitrags anmerkt, dass "wir keine Dummköpfe sein werden... Wir werden die Show shoppen, denn gute Großeltern würden sich sehr darum bemühen, dass diese Kinder die High School abschließen."

