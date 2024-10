Netflix hat sich vier Sterne für die zweite Staffel einer seiner gefeierten Serien geschnappt

HQ

Wir haben unterschiedliche Gerüchte über die zweite Staffel von Beef gehört und darüber, wen Netflix dieses Mal für die Rolle der verfeindeten Individuen einsetzt. In der Vergangenheit gab es Gerüchte, dass Jake Gyllenhaal und Anne Hathaway ein Paar spielen würden, das gegen ein anderes Paar mit einem Ex-Riverdale-Star und einem kürzlichen Alien -Veteranen antreten würde, und obwohl ein Teil dieses Gerüchts falsch ist, ist ein Teil davon auch wahr.

Riverdales Charles Melton und Alien: Romulus ' Cailee Spaeny wurden in der zweiten Staffel von Beef gecastet, in der diese beiden ein junges Paar spielen, das Zeuge eines Streits zwischen ihrem Chef und seiner Frau wird, der sie in die gefährliche und verdrehte Welt der Elite führt, die einen Country-Club bildet, der einem koreanischen Milliardär gehört.

Was das zweite Paar betrifft, so wurden zwei sehr talentierte und erfahrene Namen ausgewählt, wobei Oscar Isaac von Star Wars und Marvel neben Carey Mulligan von Saltburn auftreten. Diese Besetzungen wurden von Netflix bestätigt, die die oben zusammengefasste Handlung ausführlicher erläutern. Sie können das unten sehen.

Freust du dich schon auf die zweite Staffel von Beef ?