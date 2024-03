Netflix hat noch mehr Sport-Doku-Serien in Arbeit

HQ

Netflix hat mittlerweile ein so breites Portfolio an Sport-Doku-Serien erstellt, dass Sie auf dem Streamingdienst bereits einen Einblick in Ihren Lieblingssport finden können. Aber dieses weite Netz bedeutet nicht, dass Netflix alle Grundlagen abgedeckt hat, denn jetzt hat der Streamer eine Reihe zusätzlicher Sportsendungen angekündigt und die Rückkehr einer weiteren bestätigt.

Im Rahmen einer Reihe von Ankündigungen gestern enthüllte Netflix, dass Six Nations: Full Contact nach dem diesjährigen Turnier zurückkehren wird. Diese zweite Staffel wird Anfang 2025 erscheinen.

Darüber hinaus wird Alcaraz eine Show sein, die den Tennisstar Carlos Alcaraz während seiner Saison 2024 begleitet. Dies wird wahrscheinlich auch im Jahr 2025 debütieren.

LaLiga setzt das spanische Thema fort und nimmt die Fans mit hinter die Kulissen der spanischen Fußballliga. Es wurden keine detaillierten Informationen oder ein Veröffentlichungsfenster für diese Show bestätigt.

Um beim Thema Fußball zu bleiben, wird das Team hinter der David-Beckham-Dokumentation zurückkehren und eine Show produzieren, die das Leben des portugiesischen Fußballtrainers Jose Mourinho verfolgt. Diese Serie, die unter dem Namen Mourinho bekannt ist, wird exklusive Interviews mit dem Titelstar und seinen Kollegen enthalten und 2025 debütieren.

Darüber hinaus taucht Sprint in die Welt der schnellsten Athleten der Welt ein und erforscht den Wettbewerb und die Psyche derjenigen, die trainieren, um der schnellste Mensch der Welt zu werden.

Zu guter Letzt befindet sich auch eine Boston Red Sox Dokuserie in Entwicklung, die das Major League Baseball -Team während der gesamten Saison 2024 begleitet. Dies wird im Jahr 2025 debütieren.

Netflix verspricht nächste Woche weitere Neuigkeiten und Updates, so dass vielleicht bald noch mehr Sport-Dokuserien angekündigt werden.