Netflix hat enthüllt, was auf der Tudum 2022 vorgestellt wird

Morgen wird der Tag sein, an dem Netflix den Tudum Showcase veranstaltet, eine Veranstaltung, bei der der Streaming-Dienst verschiedene Serien und Filme zeigt, die er in Arbeit hat. Mit dieser Veranstaltung, die um 18:00 Uhr BST / 19:00 Uhr MESZ beginnen soll, hat Netflix nun einen Klumpen von Informationen zur Verfügung gestellt, die zeigen, was bei der Präsentation anwesend sein wird.

Es wird gesagt, dass wir uns im ersten Teil der Show darauf freuen können; Enola Holmes 2, Shadow and Bone, The Old Guard 2, Mittwoch, Slumberland, The Umbrella Academy, Guillermo del Toros Pinocchio, You, The Witcher: Blood Origin, Extraction 2, Vikings: Valhalla, The Witcher, Squid Game, Glass Onion: A Knives Out Mystery, Stranger Things und sogar ein Netflix Games Spotlight - alle unter einer Reihe anderer Serien wie Bridgerton, Outer Banks und Emily in Paris tauchen alle auf.

Es wird auch eine Auswahl von nicht-englischen Projekten geben, die im zweiten Teil des Showcase erscheinen, und um all diese sowie die vollständige Liste der Teilnehmer des ersten Teils zu sehen, werfen Sie einen Blick auf den unten eingebetteten Twitter-Post.