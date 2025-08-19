Netflix hat eine zweite Staffel von Dept. Q bestellt

HQ

Nach einer ordentlichen Premiere hat Netflix deutlich gemerkt, dass es ein Publikum für seine Krimi-Dramaserie Dept. Q gibt, da der Streamer beschlossen hat, grünes Licht für eine zweite Staffel der von Matthew Goode geführten Show zu geben.

Wie in einem Tudum-Artikel bestätigt, wurde uns mitgeteilt, dass Goode als Carl Morck zurückkehren wird und dass die Serie erneut in Edinburgh, Schottland, gedreht wird, einer Stadt, die als "der andere Protagonist der Serie" beschrieben wird. Es wird auch eine Reihe von wiederkehrenden Namen versprochen, darunter Alexej Manvelov als Akram, Leah Byre als Rose und Jamie Sives als Hardy, und als er über die Verlängerung von Dept. Q sprach, erklärte Schöpfer Scott Frank folgendes:

"Ich möchte Netflix dafür danken, dass sie uns die Möglichkeit gegeben haben, die Handlungsstränge von Dept. Q weiter zu untersuchen. Wir haben eine wunderbare Besetzung und Crew, angeführt von unserem hauseigenen Genie Scott Frank. Ich kann es kaum erwarten zu lesen, was aus seiner magischen Feder kommt!"

Da Dept. Q auf einer Romanreihe des Autors Jussi Adler-Olsen basiert, gibt es viel Quellenmaterial, auf das man zurückgreifen kann. Es ist unklar, welches das nächste Buch sein wird, das Dept Q adaptieren wird, aber es wird erwähnt, dass Netflix schließlich "mehr Details über den nächsten Cold Case teilen wird, den Morck und Co. knacken werden... und drückt die Daumen, dass sie zwischen den Saisons ihren Keller ein wenig aufräumen können."