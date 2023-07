Netflix hat die Erwartungen mehr als verdoppelt, nachdem es die gemeinsame Nutzung von Passwörtern eingeschränkt hat

HQ

Wir wissen, dass nicht jeder glücklich über die Entscheidung von Netflix war, die gemeinsame Nutzung von Passwörtern in mehreren Märkten einzuschränken, aber es besteht kein Zweifel, dass dies die Art von Ergebnis geliefert zu haben scheint, die Netflix sich erhofft hatte, und wahrscheinlich mehr als das.

Laut seinem jüngsten Finanzbericht (via Deadline) hat das Unternehmen die Erwartungen mehr als verdoppelt und im letzten Quartal (April bis Juni) weltweit 5,9 Millionen Abonnenten gewonnen, was bedeutet, dass es jetzt insgesamt 238,3 Millionen Abonnenten hat. Dies kann mit dem gleichen Quartal des Vorjahres verglichen werden, als sie fast eine Million Abonnenten verloren, was zu einem starken Rückgang des Marktwerts führte.

Netflix hatte seinen Aktionären Folgendes zum Ergebnis zu sagen:

"Jetzt, da wir Paid Sharing auf breiter Basis eingeführt haben, haben wir mehr Vertrauen in unsere finanziellen Aussichten. Wir gehen davon aus, dass sich das Umsatzwachstum in der zweiten Jahreshälfte 2023 beschleunigen wird, da die Monetarisierung zunimmt."

Bevor Netflix die gemeinsame Nutzung von Passwörtern beendete, wurde viel darüber gesprochen, dass die Leute ihre Konten aus Protest kündigen würden, aber es scheint, dass es stattdessen in die genau entgegengesetzte Richtung ging und tatsächlich zu mehr neuen Nutzern führte, als Netflix oder die Analysten erwartet hatten.