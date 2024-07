Netflix hat den Schöpfer von Toy Story und den Co-Regisseur von Shrek für einen kommenden Animationsfilm gewonnen

Netflix hat beschlossen, einige der geschichtsträchtigsten und talentiertesten Personen der Animationsfilmbranche zum Leben zu erwecken, um einen kommenden Animationsfilm zum Leben zu erwecken, der als Spellbound bekannt ist.

Dieser Film wurde von Vicky Jenson, der Co-Regisseurin von Shrek, inszeniert, vom Schöpfer von Toy Story John Lasseter produziert, enthält einen Soundtrack, der von Beauty and the Beast und The Little Mermaid Komponist Alan Menken geschrieben wurde, mit Texten von Glenn Slater von Tangled und bietet obendrein eine ziemlich gestapelte Besetzung.

In diesem Film begibt sich eine junge Prinzessin, gespielt von Rachel Zegler, auf eine waghalsige Mission, um ihre Familie und ihr Königreich zu retten, nachdem ein seltsamer Zauber ihre Eltern (gespielt von Javier Bardem und Nicole Kidman) in Monster verwandelt hat. John Lithgow spielt neben Jenifer Lewis und Nathan Lane auch in diesem Film mit.

Spellbound soll am 22. November auf Netflix debütieren, aber ein Teaser-Trailer ist bereits eingetroffen, den Sie unten in voller Länge sehen können.