Netflix hat Boss Fight Entertainment anscheinend geschlossen

HQ

Boss Fight Entertainment wurde 2013 in Texas gegründet und ist seitdem stark gewachsen und betreibt heute drei separate Studios. Oder sollten wir vielleicht sagen "betrieben"?

Vor drei Jahren wurden sie von Netflix übernommen, das in Spiele investieren wollte, um sie in ihren Streaming-Dienst aufzunehmen. Kurz darauf scheinen sie ihre Meinung geändert zu haben, denn es gab Berichte über Entlassungen unter ihren Entwicklern, nicht zuletzt von Night School Studio und Spry Fox, und sie haben ihr Elite-Unternehmen Team Blue (geleitet von Veteranen, die zuvor an Halo, God of War und Overwatch gearbeitet haben) komplett geschlossen.

Nun gibt es leider deutliche Anzeichen dafür, dass auch Boss Fight Entertainment abrupt geschlossen wurde - nur drei Jahre nach der Übernahme. Dies wurde von aufmerksamen Resetera-Nutzern festgestellt, die auf die LinkedIn-Profile mehrerer Mitarbeiter verweisen, die die Schließung bestätigen.

Die Übernahme scheint zu einem Todesurteil geworden zu sein, und dies ist natürlich nicht das einzige Studio, das diesen Weg eingeschlagen hat. Was halten Sie von Giganten, die in Geld schwimmen und talentierte Entwickler aufkaufen, nur um sie ein paar Jahre später wieder zu schließen?

Einer der Titel von Boss Fight Entertainment war Dungeon Boss Respawned, und ihr letztes Spiel war Squid Game Unleashed.