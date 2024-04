Netflix hat Berichten zufolge Pläne für weitere Witcher-Serien verworfen

HQ

Es scheint, dass Netflix mit Andrzej Sapkowskis Universum voller Monster, Magie und Zauberei fertig ist. Wie Sie wissen, wurde kürzlich bekannt gegeben, dass der Streaming-Riese plant, The Witcher mit der kommenden fünften Staffel zu beenden, aber anscheinend haben sie auch beschlossen, zwei geplante Spin-off-Serien zu streichen.

Dies gilt zum Teil für das Projekt mit dem Namen The Rats sowie für eine kinderfreundlichere Serie, die auf The Witcher basiert und nun angeblich verworfen wird. Das bedeutet auch, dass Sirens of the Deep mit Doug Cockle als Geralt das letzte Witcher-Spin-off von Netflix sein wird.

Frühere Spin-off-Serien waren eine gemischte Sache, und während Nightmare of the Wolf gut aufgenommen wurde, kann man das nicht von der Blood Origin-Miniserie sagen, die von Kritikern in die Schienbeine gesägt wurde. Aber auch die The Witcher -Serie erlitt mit der dritten Staffel einen schweren Rückschlag, und die Frage ist, ob Netflix mit Liam Hemsworth als Geralt einfach ein wenig den Glauben an die Zukunft verloren hat. Wer weiß.

Was denkst du über Liam Hemsworth als Geralt? Können die nächsten beiden Staffeln die Magie von Cavills ersten beiden Jahren wieder aufleben lassen?

