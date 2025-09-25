Netflix hat Berichten zufolge 220 Millionen US-Dollar für The Witcher Staffel 4 ausgegeben

HQ

Big-Budget-TV gibt es schon seit einiger Zeit. Wir wissen, dass Disney es liebt, Dutzende, wenn nicht Hunderte von Millionen für seine Star Wars- und Marvel-Produktion auszugeben, aber es scheint, dass Netflix nicht anders ist, wenn es um ein großes Franchise geht. Wenn du dachtest, dass wir aufgrund von The Witcher 4, die ein anderes Gesicht für Geralt haben, ein milderes Budget sehen würden, liegst du völlig falsch.

Zumindest geht das aus einem Bericht von Redanian Intelligence hervor, der darauf hinweist, dass das Budget für Liam Hemsworths Auftritt als Geralt atemberaubende 221 Millionen Dollar beträgt. Das sind 27 Millionen Dollar pro Episode und das größte Budget aller Witcher-Projekte bei Netflix (oder wahrscheinlich auch anderswo, bis wir The Witcher 4 Zahlen bekommen).

Bei einem traditionellen Kinofilm ist es einfacher zu erkennen, wie sich diese Investition amortisieren könnte, aber beim Streaming scheint es, dass die Unternehmen gerne viel Geld in etwas stecken, solange die Zuschauer eintreffen. Da The Witcher mit Staffel 5 endet, müssen wir sehen, wie weit das Gesamtbudget reicht, aber im Moment liegt es bei weit über einer halben Milliarde Dollar mit insgesamt 720 Millionen US-Dollar.