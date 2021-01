Netflix gräbt Tomb-Raider-Serie aus

You're watching Werben

Netflix ist vom Videospielfieber befallen, das steht außer Frage. In den letzten Monaten und Jahren wurden beim US-amerikanischen Streaming-Anbieter zahlreiche Film- und Serienprojekte angekündigt und veröffentlicht, die auf Gaming-Marken basieren. Assassin's Creed, Beyond Good & Evil, Castlevania, Devil May Cry, Dragon's Dogma, Resident Evil, Sonic the Hedgehog und natürlich The Witcher sind prominente Beispiele, doch das scheint dem Unternehmen noch nicht zu genügen.

Am Abend bestätigte Netflix, dass das Filmproduktionsstudio Legendary eine animierte Tomb-Raider-Serie produzieren wird. Das Projekt orientiere sich an der neuen Reboot-Reihe von Crystal Dynamics und wir werden wohl erfahren, was mit Lara Croft nach Shadow of the Tomb Raider passiert. Das einzige bemerkenswerte Detail, das uns darüber hinaus verraten wurde, ist, dass Tasha Huo das Drehbuch schreibt. Wir kennen sie als Autorin von The Witcher: Blood Orange.