Netflix gilt Berichten zufolge als Favorit für die Übernahme von Warner Bros.

Die Saga um den Verkauf von Warner Bros. geht weiter. Der riesige Produktionsriese bestätigte kürzlich eine Übernahme, was dazu führte, dass verschiedene Unternehmen sich engagierten und bekanntgaben, dass sie Interesse daran hätten, Warner Bros. in ihr Portfolio aufzunehmen. Eine Gruppe war Paramount Skydance, aber offenbar wurden sie von dem Streaming-Riesen Netflix übertroffen, der angeblich jetzt der exklusive Favorit ist, Warner Bros.

Laut Financial Times heißt es, dass Netflix und Warner Bros. Discovery exklusive Gespräche über einen Übernahmedeal führen. Es wird behauptet, dass sogar innerhalb weniger Tage ein Deal abgeschlossen werden könnte und dass das Haupt, was den Stein in die Quere bringen könnte, ein Angebot der Rivalen ist.

Vorerst deuten die derzeit genannten Zahlen darauf hin, dass Netflix Warner Bros. für bis zu 28 Dollar pro Aktie erwerben will, was den Produktionsriesen auf etwa 61 Milliarden Dollar werten würde.

Der Haupthaken und das Problem bei einem solchen Deal ist, dass es wahrscheinlich Bedenken hinsichtlich einer Monopolisierung geben wird, wie Microsoft mit seinem satten Erwerb von 67,8 Milliarden Dollar von Activision Blizzard erlebt hat. Verschiedene Marktexperten weltweit werden wahrscheinlich prüfen, ob die Kombination von Netflix s enormer Größe und Streaming-Dominanz mit Warner Bros. s Reichtum an geistigem Eigentum sowie seinen Produktionschargen und -fähigkeiten den Wettbewerb in der Branche etwas verringern wird. Dies ist nur ein Gespräch, das geführt wird, wenn ein Deal vereinbart wird, was bis zum Zeitpunkt des Schreibens noch nicht zustande kommt.